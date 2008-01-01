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Новости погоды
Об осадках в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 19 ноября
К вечеру 18 ноября столичный регион оказался в зоне атмосферного фронта, который в течение всей ночи 19 ноября определял погоду в Москве и области. За день 18 ноября в городе в виде снега и ледяного дождя выпало не более 2 мм осадков. Наибольшее количество наблюдалось в Зеленограде и Митино. По области наибольшее количество осадков (4 мм) отмечено в Волоколамске.
За прошедшую ночь в Москве в среднем выпало около 4 мм осадков, на территории Новой Москвы 1-4 мм.
В течение всего периода выпадения осадков температура воздуха оставалась отрицательной. На дорогах образовалась гололедица. / meteonovosti.ru /
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