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Погодные качели в Беларуси

ИА "Метеоновости" / 09:45 Четверг, 19 ноября



18 ноября в Беларуси был объявлен желтый уровень погодной опасности. В связи с влиянием и теплого фронта атлантического циклона восточная часть республики оказалась в зоне переохлажденных осадков и гололеда, западную окутал адвективный туман. Соответственно синоптической ситуации распределилась и температура: в западных областях она повысилась до +10, на востоке осталась слабоотрицательной.



В ближайшие пару дней погода вряд ли порадует население Беларуси - ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах возможен мокрый снег. Но главный дискомфорт принесет сильный юго-западный ветер - в Минске ожидаются порывы до 15-18 м/с. Днем на западе республики термометры покажут +5:+10, на востоке +2:+4.



Погода останется неустойчивой до конца недели - в субботу европейский антициклон обещает кратковременное улучшение одновременно с похолоданием. А в воскресенье атлантические циклоны принесут порцию мокрого снега, переходящего в дождь, и потепление. Юго-западный ветер вновь усилится и станет порывистым. / meteonovosti.ru /



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