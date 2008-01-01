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Рекордное тепло в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 19 ноября



Ночью 19 ноября северная столица оказалась в теплом секторе атлантического циклона, температура воздуха превысила +10 градусов. А это значит, что перекрыт прежний максимум этих суток, который составлял 9,0 градуса и принадлежал 1978 году.



Окончательная цифра рекорда максимальной температуры будет известна в конце суток 19 ноября. / meteonovosti.ru /



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