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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:02 Четверг, 19 ноября
Со второй половины ноября, погода начала "приходить в себя", от головокружительного ноябрьского тепла. Три дня подряд ее средние температурные показатели были максимально приближены к климатической норме и даже впервые за текущий месяц отставали от средних показателей почти на 4 градуса (в ночь на 17 ноября). Но наступивший день опять при сильном порывистом ветре меняет вектор температур на "плюс". Однако, такому теплому 19 ноября 2020 года, как в 1982-ом, когда воздух прогрелся до +10,2 градусов не бывать. Как не бывать, к нашей радости, и морозам 130-летней давности, тогда температура понизилась до -24,4 градусов. И такого явления, как гроза в 1978 году, современники в этот день не увидят и не услышат.
Но не стоит сожалеть о таких рекордах, ведь все они происходят на фоне резких атмосферных колебаний, которые не самым лучшим образом сказываются на нашем здоровье. / meteonovosti.ru /
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