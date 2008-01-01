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Новости погоды


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Первая оттепель пришла в Москву


ИА "Метеоновости" / 12:24 Четверг, 19 ноября

  Трое суток подряд в Москве температура воздуха и ночью, и днем была отрицательной. А к полудню 19 ноября в столицу пришла первая в этом холодном сезоне оттепель. В 12 часов в Москве погода была пасмурной, но без осадков. Температура воздуха на ВДНХ достигла +0,2 градуса, на Балчуге +0,6 градуса.

19 ноября стало первым днем с оттепелью в Москве. / meteonovosti.ru /
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