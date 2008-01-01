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Первые снежные выходные в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 19 ноября



осенью и зимой. Первая половина месяца побаловала нас экстремальным теплом и только во второй половине погода вернулась в привычные рамки предзимья.



19 ноября московскую землю пересекал теплый атмосферный фронт атлантического циклона, который и принес осадки в виде мокрого снега и дождя, а местами выпадал и ледяной дождь. Утром сегодняшнего дня земля оказалась под панцырем льда, так что, горожанам пришлось проявить недюжинные способности чтобы перемещаться по льду.



Сегодня столичный регион останется на западной периферии антициклона, днем в Москве до 2 тепла, по области от -2 до 3 градусов, ветер юго-западный, умеренный, местами его порывы достигнут 12-17 м/с.



В ночь на пятницу, 20 ноября, сохранится влияние антициклона, без существенных осадков, сформируются условия для гололедицы, в столице около 0 градусов, в Подмосковье от +1 до -4, ветер юго-западный, местами с порывами 12-17 м/с.



Днем с запада подойдет атмосферный фронт с волнами, который время от времени и будет засыпать снегом, мокрым снегом московскую землю, может выпасть от 2 до 5 см, прирост снега составит 1-3 см. Максимальная температура в Москве 0..+2 градуса, ветер юго-западный, порывистый, до 15 м/с.



В ночь на субботу, 21 ноября, время от времени будет идти снег, в столице подморозит до -2 градусов. Днем снег ослабеет, станет небольшим и пройдет лишь местами, после полудня до 2 градусов тепла, ветер юго-восточный 3-8 м/с.



За весь процесс, по предварительным расчетам, в Москве высота снежного покрова может составить 4-5 см, и сразу он не сойдет.



Добро пожаловать первый снежок!!! / meteonovosti.ru /



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