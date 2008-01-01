

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приморский край - по следу южного циклона

ИА "Метеоновости" / 13:10 Четверг, 19 ноября



Накануне, 18 ноября, Приморье оказалось во власти ненастного южного циклона, который смещался с акватории Желтого моря. основной удар циклон нанес по краю в ночь на 19 ноября. Сильные и очень сильные снегопады прошли в западных и на юге центральных районов, где уже выпало 24-38 мм, местами наблюдался сильный гололед, отложения снега. Сильные дожди, количеством до 40 мм, продолжаются в Посьете и Находке.



На востоке Приморья выпадали осадки в виде дождя и ледяного дождя, от 16 до 28 мм. Зона осадков охватила и северные районы края, выпало до 16 мм. Наблюдается снег, ледяной дождь.



В пятницу, 20 ноября, циклон сместится к острову Хоккайдо, но его влияние по-прежнему сохранится в Приморье, где будет продолжаться снег, местами сильный. К вечеру пятницу очень сильный, местами гололедные явления, метели, в отдельных районах снежный накат, гололедица; ночью северный ветер в отдельных районах окрепнет до 23 м/с, на побережье до 25-30 м/с, днем на побережье ветер ослабеет до 15-20 м/с.



Во Владивостоке, накануне, день выдался облачный, с небольшим дождем при сильном северном ветре. Вечером дождь усилился, а ночью дожди шли вперемешку с мокрым снегом и ледяным дождем. На проводах и деревьях образовалась ледяная корка, под весом которой ломаются ветки и деревья, рвутся провода.



В четверг, в краевом центре, сохранится пасмурная и сырая погода с осадками, временами сильными, гололедом.



В ночь на пятницу во Владивостоке осадки в виде снега и дождя, гололед, днем небольшой, временами умеренный снег, северный ветер 18-23 м/с, с порывами до 27 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



