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Северо-запад бросает то в жару, то в холод

ИА "Метеоновости" / 13:36 Четверг, 19 ноября



Атлантические циклоны один за другим с юга Скандинавии поднимаются с юго-запада на северо-восток, охватывая свои теплым сектором северо-запад Европейской России. Накануне, 18 ноября, в ряде городов обновились абсолютные максимумы температуры. Среди рекордсменов Выборг (Ленинградская область), где столбик термометра остановился у отметки 8.5, предыдущий рекорд 7.4 градуса продержался с 1958 года. Но уже сегодня, 19 ноября, в городе опять обновился абсолютный максимум этого дня, воздух прогрелся до 8.8 градуса, что выше прежнего на 1.1 градуса более, чем сорокалетней давности. В Кингисеппе (Ленинградская область) 18 ноября тоже обновился абсолютный максимум, новый 10.2, прежний 8.5 градуса наблюдался в прошлом, 2019 году. Но и здесь уже сегодня состоялся новый рекорд температуры, для 19 ноября 9.4, предыдущий 9 градусов продержался с 1978 года.



Для Выборга и Кингисеппа этот результат не окончательный, он будет известен в конце дня.



Аномальное тепло не обошло стороной и Псков, 18 ноября воздух разогрелся до 10.4 градуса, прежний абсолютный максимум 9 градусов был зафиксирован в 2002 году.



В пятницу, северо-западные области окажутся за холодным фронтом циклона. Пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности в виде дождя и мокрого снега, ночью сильный ветер 15-20 м/с, в Ленинградской области в прибрежных районах с порывами до 23 м/с, днем ветер ослабеет до 15-18 м/с, в течение суток температура понизится до 0..+5 градусов. 21 ноября дальнейшее понижение температуры до отрицательных значений, а в воскресенье, 22 ноября, опять вернется тепло, температура днем повысится до 1..6 градусов. Погода сырая, с осадками разной интенсивности и продолжительности и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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