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Самые теплые и холодные города в России

ИА "Метеоновости" / 13:51 Четверг, 19 ноября



Самые теплые места сегодня в России зафиксированы на северо-западе и юге Европейской территории.



В Сочи (аэропорт Адлер) воздух прогрелся до 10.9 градуса, в Пскове до 10.5, в Северной столице, Мамоново (Калининградская область) до 10.3 градуса. На одну десятую градуса температура ниже в населенном пункте Дно (Псковская область), Ломоносов пригород Санкт-Петербурга.



Самые низкие значения температуры, как и положено, наблюдаются в Якутии, в Оймяконе -45, на станции Восточная -44 градуса. / meteonovosti.ru /



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