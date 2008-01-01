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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:54 Пятница, 20 ноября



Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием циклонического вихря и непосредственно на пути следования атмосферных фронтов. По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 20 ноября ожидается облачная погода. Временами будет идти мокрый снег, снег. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градуса, по области -2..+3. В целом температурный фон на 1-2 единицы будет превышать средние показатели. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-15 м/с. Колебания атмосферного давления на повышенном фоне, содержание кислорода в пределах климатических значений.



Осенне-зимний период - самое тяжелое время для метеозависимых людей. Резкие, внезапные перемены погоды не позволяют быстро приспособиться и становятся причиной появления симптомов недомогания и обострения имеющихся болезней, кроме того это еще и нагрузка на нервную систему (тревога, раздражительность, психо-эмоциональная нестабильность и др.). К сожалению, нет универсального лекарства, позволяющее снизить метеозависимость, но соблюдение рекомендаций врача, своевременный прием лекарственных препаратов по лечению имеющихся хронических болезней, помогут избежать серьезных метеопатических реакций. В осенне-зимний период нужно уделять внимание образу жизни: соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать физическую активность, а когда погода максимально благоприятная - совершать прогулки, дозированные терренкуры, дыхательную гимнастику или просто пешие прогулки в парковой зоне, что снижает явления гиподинамии, благотворно влияет на эмоциональное состояние и улучшает кислородное обеспечение организма.



Геомагнитный фон 20 ноября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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