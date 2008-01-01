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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:20 Пятница, 20 ноября



Ноябрь возвращается в свои привычные рамки, тем более, что и погода способствует этому. Сегодня при облачной погоде время от времени будет приниматься снег, мокрый снег при ветре местами в порывах 12-15 м/с. максимальная температура воздуха в Москве не превысит +2 градусов. А потому и вопрос о рекордных значениях не стоит.



Самая низкая температура 20 ноября так и останется за позапрошлым веком, 1890 годом, когда в ранние утренние часы воздух остывал до -24.5 градуса. Самая высокая температура, 10.7 градуса, по-прежнему принадлежит 1978 году. В позапрошлом веке, в 1893 году, этот день в столице выдался ненастный, выпало 23.7 мм осадков при месячной норме 58 мм.



В прошлом, 2019 году, в этот день среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2 градуса, температура и ночью и днем была одна и та же, 3.5 градуса, ночью наблюдались моросящие осадки. / meteonovosti.ru /



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