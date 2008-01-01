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Новости погоды


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Сильный ветер на северо-западе России


ИА "Метеоновости" / 10:43 Пятница, 20 ноября

  Днем 19 ноября северо-западные области России оказались во власти атлантического циклона с центром над Кольским полуостровом. При прохождении атмосферного фронта в Ленинградской области и Карелии порывы ветра достигали 22м/с. Несмотря на ветер температура воздуха в северо-западных областях России удерживалась на уровне рекорда. В Санкт-Петербурге весь день 19 ноября было +10, и лишь к утру 20 ноября похолодало до +5.

В Калининградской области ветер усилился лишь к полуночи 20 ноября , в Балтийске порывы достигли 21м/с.

Днем 20 ноября в выходные дни ветреная погода на северо-западе России сохранится. / meteonovosti.ru /
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