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Сильный ветер на северо-западе России

ИА "Метеоновости" / 10:43 Пятница, 20 ноября



Днем 19 ноября северо-западные области России оказались во власти атлантического циклона с центром над Кольским полуостровом. При прохождении атмосферного фронта в Ленинградской области и Карелии порывы ветра достигали 22м/с. Несмотря на ветер температура воздуха в северо-западных областях России удерживалась на уровне рекорда. В Санкт-Петербурге весь день 19 ноября было +10, и лишь к утру 20 ноября похолодало до +5.



В Калининградской области ветер усилился лишь к полуночи 20 ноября , в Балтийске порывы достигли 21м/с.



Днем 20 ноября в выходные дни ветреная погода на северо-западе России сохранится. / meteonovosti.ru /



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