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Рекордное тепло покидает Санкт-Петербург

ИА "Метеоновости" / 10:54 Пятница, 20 ноября



На этой неделе южные районы Европейской России замерзали и утопали в снегу, а между тем, Северную столицу накрыла волна небывалого тепла. Зафиксированный 19 ноября новый климатический рекорд (+10,5) стал пятым в осеннем сезоне и девятнадцатым за 2020 год. В полной мере насладиться очень теплой погодой петербуржцам помешал порывистый юго-западный ветер в совокупности с моросящими осадками.



Мощное воздушное течение уносит волну тропического тепла на восток, и выходные уже не обещают новых климатических рекордов: ночью ожидаются небольшие заморозки и гололедица на дорогах, днем в субботу +1..+3 и небольшие осадки. В воскресенье скажется влияние очередного циклонического вихря, в арсенале которого юго-западный ветер с порывами до сильного и умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь, днем 4..7 выше нуля. / meteonovosti.ru /



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