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Новости погоды


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В центре России пейзаж станет зимний


ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 20 ноября

  Атмосферные фронты атлантического циклона, местами уже преобразили центральные области России, подсыпав снега. Небольшой снежный покров высотой до 2 см появился во Владимирской области, на востоке Подмосковья до 1 см.

В Липецкой и Воронежской областях, где снег был довольно интенсивный, высота снежного покрова колеблет от 2 до 6 см соответственно.

В пятницу центральные области России будут пересекать атмосферные фронты, которые время от времени станут подсыпать мокрый снег и снег. А это значит, что высота снежного покрова местами увеличится, а где-то и снежный покров сформируется впервые. По предварительным расчетам граница снежного покрова, опускаясь к югу, достигнет Тулы и Калуги. Снежный покров, высотой до 2-3 см, точечно может появиться в Рязанской, Орловской, Курской и Тамбовской областях.

Учитывая, что температура будет отрицательной, снежный покров не растает. И в выходные дни пейзаж на окнами жителей Центрального федерального округа станет уже вполне зимним. / meteonovosti.ru /
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