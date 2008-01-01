

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приморский край бьет рекорды по осадкам

ИА "Метеоновости" / 12:33 Пятница, 20 ноября



Минувшие дни в Приморском крае выдались беспокойными. Причиной тому выход активного циклона с акватории Желтого моря. Его прохождение сопровождалось штормовым ветром и осадками, местами сильными.



В результате в некоторых населенных пунктах выпало рекордное количество осадков.



Во Владивостоке - краевом центре, 19 ноября выпало 36 мм, предыдущий рекорд для этого дня составлял 12.3 мм и продержался чуть более пятидесяти лет, с 1968 года. В Дальнереченске выпало 29 мм, прежний рекорд 10.4 мм наблюдался с 1950 года. В Пограничном тоже обновился рекорд по осадкам 19 ноября, новый теперь 30 мм, предыдущий 10.8 мм продержался с 1992 года.



В предстоящие сутки на Приморский край с запада распространится гребень антициклона, ночью еще пройдет небольшой, местами умеренный снег, а днем в субботу осадков не будет вовсе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



