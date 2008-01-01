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Снега начался на северо-западе Подмосковья

ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 20 ноября



В 12 часов 20 ноября, с подходом атмосферного фронта, на севере и северо-западе Московской области начался слабый снег, при температуре воздуха чуть выше 0 градусов. На западе Подмосковья снег перемежается слабым дождем. В Москве снега не было, ветер в порывах сохранялся до 13м/с.



Через час-другой зона осадков в виде мокрого снега и снега достигнет столицы. Мы следим за процессом! / meteonovosti.ru /



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