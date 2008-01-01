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В Заполярье обосновалось аномальное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:00 Пятница, 20 ноября



Атлантические циклоны, перемещаясь по акваториям арктических морей, обеспечивают Заполярье не только осадками, но и рекордным теплом.



Так, накануне, 19 ноября, в Мурманской области среднесуточная температура превысила климатическую норму на 7-9 градусов.



В Краснощелье обновился абсолютный максимум температуры для этого дня, новый 5.2, предыдущий 4.6 градуса продержался с 1958 года. В населенном пункте Сосновец Остров воздух прогревался до +6, что выше прежнего рекорда на 0.8 градуса сорокапятилетней давности.



Мощный вынос тепла произошел и на арктические острова Красноярского края. На Мысе Стерлегова столбик термометра поднялся до отметки -0.6, предыдущий рекорд для 19 ноября -3.3 градуса наблюдался в 1993 году. На Остров Диксон было еще теплее, -0.1, прежний абсолютный максимум для этого дня составлял -0.5 градуса и продержался с 1937 года; среднесуточная температура превысила многолетние значения почти на 18 градусов.



На полярной станции Имени Попова, что находится в Ямало-Ненецком округе на острове Белый, за прошедшие дни ноября уже в четвертый раз обновляются инструментальные наблюдения за погодой. Новый рекорд температуры для 19 ноября 0.7, что выше предыдущего на 0.7 градуса, зафиксированного в 1967 году. / meteonovosti.ru /



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