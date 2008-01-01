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Новости погоды


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Северо-запад территория рекордов температуры и осадков


ИА "Метеоновости" / 13:15 Пятница, 20 ноября

  Накануне мы уже писали, что в ряде городов северо-запада, до окончания суток, обновились абсолютные максимумы температуры. Сегодня известны окончательные значения. В Кингисеппе (Ленинградская область) 19 ноября новый абсолютный максимум составляет 10.6, что выше прежнего на 1.6 градуса, продержавшегося с 1978 года. В Выборге (Ленинградская область) рекорд для 19 ноября 9 градусов, предыдущий 7.7 градуса наблюдался в 1978 году. Обновились абсолютные максимумы температуры в Тихвине и Пскове.

Рекордное тепло досталось и Карелии: Петрозаводске, Калевале, Кемь-Порту, Паданах и Сортавале установлены новые значения температуры. В Реболах не только зафиксирован новый абсолютный максимум для 19 ноября 8.7 градуса, но здесь еще и выпало рекордное количество осадков 15 мм, прежний рекорд 13.3 мм зафиксирован в 1995 году. / meteonovosti.ru /
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