Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
20 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Москву и область накрыла зона снегопада


ИА "Метеоновости" / 15:45 Пятница, 20 ноября

  В 15 часов 20 ноября атмосферный фронт полностью завладел погодой столичного региона. Снег наблюдается почти на всей территории, от Волоколамска, до Павловского Посада, кроме крайнего юга. И в Москве идет снег различной интенсивности, наиболее сильный в районе МГУ, где видимость уменьшилась до 1 км.

Температура воздуха понижается и становится отрицательной, в МГУ подморозило до -0,4 градуса. Ветер в Москве в порывах не превышает 12м/с, на территории Новой Москвы 13м/с, по области до 14 м/с.

Снег с перерывами в столичном регионе сохранится и в ближайшие 6 часов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
0
Сб.
21 ноя.
+1
Вс.
22 ноя.
-1
Пн.
23 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Окаукуеджо		 -35
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гуаймас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100