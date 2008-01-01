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Москву и область накрыла зона снегопада

ИА "Метеоновости" / 15:45 Пятница, 20 ноября



В 15 часов 20 ноября атмосферный фронт полностью завладел погодой столичного региона. Снег наблюдается почти на всей территории, от Волоколамска, до Павловского Посада, кроме крайнего юга. И в Москве идет снег различной интенсивности, наиболее сильный в районе МГУ, где видимость уменьшилась до 1 км.



Температура воздуха понижается и становится отрицательной, в МГУ подморозило до -0,4 градуса. Ветер в Москве в порывах не превышает 12м/с, на территории Новой Москвы 13м/с, по области до 14 м/с.



Снег с перерывами в столичном регионе сохранится и в ближайшие 6 часов. / meteonovosti.ru /



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