Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
20 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снежный покров в Москве растет с каждым часом


ИА "Метеоновости" / 18:38 Пятница, 20 ноября

  За 3 часа снегопада в Москве в среднем выпало 2 мм осадков. За период с 15 до 18 часов город укрыло снегом, высота снежного покрова местами достигает 3 см. И до конца суток снег в столице продолжится. Температура воздуха повсюду стала отрицательной, накопление снежной массы продолжится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
0
Сб.
21 ноя.
+1
Вс.
22 ноя.
-1
Пн.
23 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Тамале		 -37
Доусон

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Гадаг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100