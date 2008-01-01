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Снежный покров в Москве растет с каждым часом

ИА "Метеоновости" / 18:38 Пятница, 20 ноября



За 3 часа снегопада в Москве в среднем выпало 2 мм осадков. За период с 15 до 18 часов город укрыло снегом, высота снежного покрова местами достигает 3 см. И до конца суток снег в столице продолжится. Температура воздуха повсюду стала отрицательной, накопление снежной массы продолжится. / meteonovosti.ru /



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