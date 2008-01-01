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Новости погоды
Первые итоги снегопада в Москве
ИА "Метеоновости" / 21:37 Пятница, 20 ноября
К 21 часу 20 ноября снега в столице прибавилось. За период прохождения холодного фронта в Москве в виде снега выпало: в Тушине 3 мм, на ВДНХ, в МГУ и Немчиновке 4 мм, на Балчуге 5 мм осадков. Снег высотой в среднем 4 см лег на столичную землю.
В начале ночи снег в Москве пойдет на убыль. / meteonovosti.ru /
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