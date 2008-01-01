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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:12 Суббота, 21 ноября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.
В столичном регионе сохранится неустойчивая погода на фоне колебания атмосферного давления, высокой влажности воздуха, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы.
Метеочувствительные и не метеочувствительные люди, особенно старшего возраста, могут отмечать общее недомогание, сонливость или чувство "нехватки" воздуха, может появиться одышка, головокружение и головные боли. Особенно не комфортно могут чувствовать себя при такой погоде лица с заболеваниями суставов (артриты, артрозы, полиартриты и др), органов дыхания с явлениями кислородной недостаточности. Увеличивается и риск переохлаждения, рост острых простудных и респираторных заболеваний.
Геомагнитный фон 21 ноября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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