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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 21 ноября



Ноябрь все увереннее чувствует себя, напоминая о приближающейся зиме выпадающим снежком. На востоке Подмосковья высота снежного покрова небольшая, всего 1 см, но это только начало. Снегопад, начавшийся в пятницу днем, продолжался и всю ночь, на отдельных участках дорог образовался снежный накат, условия для гололедицы, к утру в Москве подморозило до -2 градусов. Днем снег ослабел, перешел в разряд небольшого, да и он только местами, а температура повысится до +2 градусов.



Но бывали годы, когда не все так было благополучно. Так, 21 ноября 1890 года в ранние утренние часы московскую землю сковал мороз, столбик термометра опустился до отметки -24.4. В 1963 году этот день выдался теплый, после полудня воздух прогрелся до 9.6 градуса. В 1923 году в Москве выпало примерно четверть от месячной нормы осадков, 16.8 мм (норма 58 мм).



В прошлом, 2019 году, в этот день резко похолодало. Если 20 ноября среднесуточная температура превышала многолетние значения на 2 градуса, то 21 ноября она оказалась ниже на 6.7 градуса. Ночью мороз усиливался до -8.5 градуса, днем он ослабел до -5.3 и без осадков. / meteonovosti.ru /



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