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Итоги вчерашнего снегопада в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:08 Суббота, 21 ноября



Накануне, прохождение атмосферного фронта через столичный регион, сопровождалось снегопадом, который преобразил пейзаж. Осень в одночасье уступила место зиме.



Наутро субботнего дня на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, высота снежного покрова составила 5 см, в районе ТСХА 4 см, в районе МГУ 6 см.



Снежный покров появился и в Подмосковье. На севере и северо-западе 1-3 см, в Наро-Фоминске 8 см, а самые высокие сугробы на востоке области, в Павловском Посаде 12 см. / meteonovosti.ru /



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