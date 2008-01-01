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Новости погоды


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Итоги вчерашнего снегопада в Москве


ИА "Метеоновости" / 11:08 Суббота, 21 ноября

  Накануне, прохождение атмосферного фронта через столичный регион, сопровождалось снегопадом, который преобразил пейзаж. Осень в одночасье уступила место зиме.

Наутро субботнего дня на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, высота снежного покрова составила 5 см, в районе ТСХА 4 см, в районе МГУ 6 см.

Снежный покров появился и в Подмосковье. На севере и северо-западе 1-3 см, в Наро-Фоминске 8 см, а самые высокие сугробы на востоке области, в Павловском Посаде 12 см. / meteonovosti.ru /
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