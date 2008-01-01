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На юге Таймыра не стихает штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 21 ноября



Почти неделю юг Таймыра находится во власти разбушевавшегося ветра. Причиной тому циклон, центр которого вырос до больших высот, и стал неповоротливым и малоподвижным. Накануне ветер усиливался в порывах до 23 м/с.



Но уже сегодня, 21 ноября, ветер опять начнет усиливаться и в течение суток его порывы будут достигать 25-30 м/с.



В ночь на 22 ноября сила ветра немного ослабеет и ожидается 22-27 м/с.



Сильный ветер на юге Таймыра сохранится до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /



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