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На Европейском Севере россыпь рекордов температуры

ИА "Метеоновости" / 12:59 Суббота, 21 ноября



В последний рабочий день на этой неделе на акваторию Баренцева моря вышел глубокий и активный циклон, который и обрушился штормовыми ветрами на Европейский Север.



В Коми его порывы достигали 23 м/с, в Архангельской области до 27 м/с, а в Ненецком автономном округе и вовсе чуть ли не до ураганного, до 31 м/с.



Прошли осадки разной интенсивности и продолжительности, а в некоторых населенных пунктах выпало рекордное количество. В Кандалакше (Мурманская область) 20 ноября выпало 9.4 мм, предыдущий рекорд 9 мм продержался с 1996 года. В Печоре (Республика Коми) выпало 9 мм, что выше прежнего рекорда всего лишь на 0.4 мм двадцатитрехлетней давности (1997 год).



Вместе с циклоном на Европейский Север пришел теплый атлантический воздух и в большинстве районов обновились инструментальные наблюдения за погодой.



Немало рекордно высоких температур зафиксировано в Ненецком автономном округе. В Нарьян-Маре (столица округа) 20 ноября температура повышалась до 4.2, что выше предыдущего рекорда на 1.1 градуса, наблюдавшегося в 1985 году. На Колгуеве Острове было очень тепло, 4.4, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня. В Шойне 20 ноября тоже наблюдалась аномально теплая погода, после полудня столбик термометра добрался до отметки 4.8 градуса. Индиге тоже обновился рекорд температуры, теперь новый для 20 ноября 4.3 градуса.



Новый абсолютный максимум зафиксирован и в Вологодской области, в Вытегре температура повышалась до 7.6, что на градус выше прежнего, который наблюдался в 1996 году. В Усть-Цильме (Республика Коми) состоялся новый рекорд температуры, 5.1, прежний 3.6 градуса зафиксирован в 1995 году.



Но несомненным рекордсменом по количеству рекордов температуры стала Архангельская область. Возглавляет областной центр город Архангельск, где второй день подряд обновляется абсолютный максимум, для 20 ноября теперь 7.8 градуса. Жижгин со значением 6.8 градуса, Мезень 6.2 (во второй раз за прошедшие дни ноября); в Онеге в течение ноября рекорд температуры фиксируется в третий раз и второй день подряд, для 20 ноября это теперь 9.2, в Койнасе 4.8 градуса. / meteonovosti.ru /



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