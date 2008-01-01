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Новости погоды


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К северо-западным областям приближается штормовой циклон


ИА "Метеоновости" / 13:21 Суббота, 21 ноября

  Очередной атлантический циклон и его атмосферные фронты приближаются к Скандинавии, а значит, первыми на его пути окажутся северо-западные области России.

Еще сегодня, 21 ноября в Северной столице без осадков и до +3 градусов. Но уже вечером погода начнет меняться. На Балтийском море вечером в субботу и в ночь на воскресенье юго-западный ветер усилится до штормового, 23-28 м/с, высота волн 3-5 м.

В северо-западных областях ночью и утром 22 ноября пойдет снег, мокрый снег, в Ленинградской области местами сильный, разыграется метель, днем осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 20 м/с. В теплом секторе циклона температура повысится до +5 градусов. / meteonovosti.ru /
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