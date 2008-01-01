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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:37 Воскресенье, 22 ноября



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся в передней части североатлантического циклона. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 750 мм рт ст. Во второй половине дня, с приближением атмосферного фронта, пройдет снег, а ветер юго-западных румбов местами усилится до 12-15 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области от -4 до +1 градуса. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области погода, характерная для ноября: с выраженными междусуточными колебаниями температуры, высокой влажностью, пониженным содержанием кислорода в воздухе. И все колебания метеопараметров происходят на фоне неустойчивого атмосферного давления. Такие условия погоды сказываются на общем самочувствии метеозависимых людей с различными хроническими недугами, чаще беспокоят головные боли, ноют суставы, обостряются болезни органов дыхания, наблюдаются различные симптомы психологического недомогания. Однако наиболее болезненно реагируют лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Частые перепады атмосферного давления отрицательно влияют на кровеносные сосуды, которые не могут быстро справляться с такой нагрузкой, отсюда учащение приступов стенокардии, "скачки" артериального давления, головные боли, одышка, возникает чувство "нехватки" воздуха. Медико-метеорологические прогнозы помогут избегнуть серьезных проблем со здоровьем. Накануне изменения погодных условий следует ограничить чрезмерные физические нагрузки, постараться нормализовать режим труда и отдыха, обязательно соблюдать назначенный врачом курс лечения. / meteonovosti.ru /



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