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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 22 ноября

  Пейзаж столичного региона радует глаз снежным покровом, который еще задержится. В ночь на воскресенье в столице подморозило до -1..-3, днем температура существенно не изменится, но во второй половине дня, с приближением атмосферного фронта пройдет снег, который будет сопровождаться юго-западным умеренным ветром, порывы которого местами достигнут 12-15 м/с.

Погода вполне соответствует ноябрю, поэтому на обновление инструментальных наблюдений рассчитывать не приходится.

22 ноября 1946 года столбик термометра опустился до отметки -22.8 и с тех пор холоднее не было ни разу. Самый теплый день наблюдался в 1996 году, когда воздух прогрелся до +9 градусов. В 1886 году в Москве выпало 21.4 мм осадков при норме 58 мм.

В прошлом, 2019 году, этот день выдался солнечный, но холодный, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 6.3 градуса. Ночью мороз усиливался до -10.7, днем он ослабел до -3 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
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местное
-2
Вс.
22 ноя.
-1
Пн.
23 ноя.
+2
Вт.
24 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Однадатта		 -42
Усть-Нера

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Сантьяго-дель-Эстеро

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