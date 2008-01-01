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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 22 ноября
Пейзаж столичного региона радует глаз снежным покровом, который еще задержится. В ночь на воскресенье в столице подморозило до -1..-3, днем температура существенно не изменится, но во второй половине дня, с приближением атмосферного фронта пройдет снег, который будет сопровождаться юго-западным умеренным ветром, порывы которого местами достигнут 12-15 м/с.
Погода вполне соответствует ноябрю, поэтому на обновление инструментальных наблюдений рассчитывать не приходится.
22 ноября 1946 года столбик термометра опустился до отметки -22.8 и с тех пор холоднее не было ни разу. Самый теплый день наблюдался в 1996 году, когда воздух прогрелся до +9 градусов. В 1886 году в Москве выпало 21.4 мм осадков при норме 58 мм.
В прошлом, 2019 году, этот день выдался солнечный, но холодный, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 6.3 градуса. Ночью мороз усиливался до -10.7, днем он ослабел до -3 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
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