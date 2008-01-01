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Воскресный день москвичам запомнится первой метелью

ИА "Метеоновости" / 11:07 Воскресенье, 22 ноября



Погода воскресенья, 22 ноября, жителям столичного региона готовит вновь снежные сюрпризы. На данный момент, к 11 часам утра местного времени, теплый фронт с осадками подошел к Тверской области. На севере Москвы уже начался небольшой снег при ветре 5-10 м/с.



К 13 часам зона обложных осадков вплотную подойдет к границам Московской и Калужской областям. Юго-западный ветер усилится до 13-15 м/с, начнется метель, видимость на дорогах существенно ухудшится, местами ее значения будут достигать менее 1 км. Количество осадков в предстоящие сутки может достигнуть 10-15 мм, высота снежного покрова при этом обещает подрасти еще на 3-6 см. Несмотря на то, что температура воздуха в дневные часы повысится до 0..+2 градусов за счет порывистого ветра и повышенной влажности воздуха, будет ощущаться, как -5..-7 градусов. Атмосферное давление продолжит понижаться и уже в дневные часы понедельника, 23 ноября его значение будет ниже нормы на 5-7 единиц. / meteonovosti.ru /



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