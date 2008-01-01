

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальный холод покидает Среднюю Азию

ИА "Метеоновости" / 12:03 Воскресенье, 22 ноября



Всю неделю в Средней Азии стояла аномально холодная погода. Рекорды минимальных температур в ряде городов Узбекистана, Казахстана, Киргизии обновлялись с незавидным постоянством.



Так в Самарканде уже три дня подряд переписывается летопись с отрицательными температурами воздуха. 19 ноября в городе отмечалась самая низкая температура месяца -10,2 градуса. Вчерашний день, 21 ноября, так же вошел в тройку антилидеров - температура воздуха опустилась до -8,8 градусов, что на 0,4 меньше, чем в 2016 году. Такие низкие температуры воздуха, вкупе со снежными осадками, которые в регионе в течение месяца выпадали с прохождением активных атмосферных фронтов, благоприятствовали формированию снежного покрова. В Самарканде его высота достигла уже 5 см.



В Сырдарье воздух в субботний день остыл до рекордных -10,4 градусов, как и в Джалал-Абаде (Киргизия). А в казахстанском Уланбеле и во все был зафиксировано значение в -19,3 градуса, таких холодов здесь не отмечалось аж с 1960 года.



Аномальные отклонения от среднесуточных температур в Средней Азии за минувшую неделю достигали -15...-18 градусов. Но к счастью, таким холодным периодам в южных широтах не свойственно задерживаться надолго. И уже с началом новой рабочей недели ситуация начнет выравниваться. Высотные потоки постепенно будут перестраиваться на юго-западное направление, с которым сюда начнет поступать теплый воздух. Обширный сибирский антициклон у земли, центр которого расположился аж в Иркутской области, своим западным отрогом возьмет под опеку дружеские южные государства: здесь при слабом ветре до 2-5 м/с и переменной облачности на всю неделю прогнозируется погода без осадков, со среднесуточной температурой воздуха вполне соответсвуюшей норме для каждого региона. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



