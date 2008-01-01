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Новости погоды
Зона снегопада приблизилась к Москве
ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 22 ноября
Теплый фронт с северо-запада Европейской России подошел к столичной области. В Волоколамске снежок уже покружил, в 12 часов снег начался в Шереметьево. Порывы ветра при приближении фронта достигли 14м/с. К 13 часам зона небольшого снега достигнет Зеленограда и далее распространится на всю Москву.
Температура воздуха на западе Подмосковья начала медленно повышаться, в Москве еще морозно, -2..-3 градуса. В Москве ветер усилился до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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