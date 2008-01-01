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На юге Италии сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 12:55 Воскресенье, 22 ноября



Активный средиземноморский циклон, развившись в атмосфере до высот более 10 км ненастной погодой который день будоражит южные районы Италии. Атмосферные фронты, обострившись на фоне температурных контрастов во влажной воздушной массе, оставляют за собой весьма весомый след. Количество осадков в прошедший сутки, 21 ноября, в восточных областях Сицилии достигли 30-33 мм, в Апулии от 13 до 22 мм.



В воскресный день характер погоды понемногу начнет меняться, дождей станет меньше. А с началом новой недели погожий антициклон, сформировавшийся над Центральной Европой, начнет оттеснять непогоду к северным оконечностям африканского побережья. И на Апеннинском полуострове уже в понедельник солнечно и тепло. И лишь Сицилию дожди не покинут, но интенсивность их станет меньше, температура воздуха на острове до конца ноября в течение суток будет меняться от +14 до +19 градусов. / meteonovosti.ru /



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