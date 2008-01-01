

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

С окончанием ноября на Чукотку придут морозы

ИА "Метеоновости" / 13:59 Воскресенье, 22 ноября



Обширная циклоническая ложбина над акваторией Берингова моря развилась до высотного циклона, который в ближайшую неделю не собирается сдавать своих позиций, а лишь набрав мощь, продолжит портить ненастьем погоду на северо-востоке Камчатки и на Чукотском полуострове.



После воскресной метели, когда скорость ветра здесь достигала 20-25 м/с, в понедельник, 23 ноября, на побережье относительно спокойная и аномально теплая погода (температурный фон по-прежнему превышает нормальные значения на 10-12 градусов).



Во вторник, 24 ноября, циклоническое влияние, с приближением атмосферного фронта, вновь начнет усиливаться: порывистый ветер до 23-28 м/с, снег, местами сильный, видимость при метели менее полукилометра.



К середине недели ветер начнет стихать, интенсивность осадков ослабеет. К счастью, этот циклонический ненастный залп по северо-востоку России, станет заключительным. Циклон ослабев, начнет заполняться. Атмосферное давление будет расти, а температура воздуха напротив - понижаться, среднесуточная температура приблизиться к отметке -4 градуса.



И в последний день уходящего месяца, с понедельника 30 ноября, в регионе довольно резко похолодает до -23..-28 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



