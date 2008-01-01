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Москва вновь попала в снежный плен

ИА "Метеоновости" / 18:24 Воскресенье, 22 ноября



В период с 15 до 18 часов атмосферный фронт пересекал столицу, начался снег, местами видимость уменьшалась до 1 км. За 3 часа в Москве выпало до 2 мм осадков, прирост свежевыпавшего снега составил в городе 1-2 см.



После 18 часов снегопад ослабеет, и будет некоторая пауза. Но ночью подойдет еще одна зона "снежной погоды", снег повалит вновь, и прирост снежного покрова к утру 23 ноября может составить еще 2-4 см.



На отдельных участках дорог образуется снежный накат. При температуре воздуха 0..-2 градуса, местами гололедица. / meteonovosti.ru /



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