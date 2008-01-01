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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:08 Понедельник, 23 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в столичном регионе будет не комфортная: влажно, атмосферное давление резко понизится, содержание кислорода в воздухе пониженное, геомагнитный фон возмущенный. Все эти перепады метеорологических параметров вместе и каждый в отдельности могут негативно влиять на состояние, как метеозависимых людей, страдающих различными хроническими заболеваниями, так и практически здоровых. В группе риска, в первую очередь, пожилые, особенно страдающие воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания. Сочетание возмущенного геомагнитного фона и перепады атмосферного давления могут провоцировать приступы стенокардии, мигрени, " скачки" артериального давления, симптомы психологической нестабильности и др. Влажная погода с температурными "качелями" (ночью до -2, днем до +2 градусов) повышает вероятность роста ОРЗ. Стоит больше уделить внимание своему состоянию, избегать переохлаждения, применять лекарственные средства только по рекомендации врача. / meteonovosti.ru /
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