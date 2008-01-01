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Зима опаздывает в Санкт-Петербург
ИА "Метеоновости" / 09:26 Понедельник, 23 ноября
Санкт-Петербург то и дело попадает в орбиту глубоких циклонических вихрей с Атлантики, и погоду прошедших дней трудно назвать приятной. В прошедшие выходные порывистый ветер, осадки и скользкие дороги не способствовали прогулкам на свежем воздухе. В субботу, 21 ноября, Северную столицу приукрасил небольшой слой мокрого снега, но воскресные "+5" быстро стерли зимнюю косметику с лица города.
На этой неделе циклоны сохранят доминирующее положение в северо-западных районах страны. В Санкт-Петербурге будет преобладать влажная и ветреная погода, с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем термометры покажут +3:+6, преобладающая температура ночью 0:+2. Лишь в среду, 25 ноября, промежуточный гребень позволяет надеяться на кратковременное улучшение, при прояснениях ночью возможны заморозки и гололедица на дорогах.
По климату, метеорологическая зима приходит в Санкт-Петербург в середине ноября. Но в этом году она опаздывает ≈ отрицательной среднесуточной температуры в ноябре пока зафиксировано не было. / meteonovosti.ru /
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