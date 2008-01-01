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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:43 Понедельник, 23 ноября

  Завершающая неделя ноября в Москве начнется по-прежнему с температур, превышающих среднее многолетнее значения на 2-4 единицы. А значит, снежный покров, сформировавшийся в выходные дни в столичном регионе, окажется под угрозой исчезновения. Для сравнения, в прошлом 2019 году в двадцатых числах ноября снега на московских улицах не наблюдалось вовсе, хотя температура воздуха в ночь на 24 ноября уже опустилась до -8.1 градусов, да и днем воздух смог прогреться лишь до -3.0 градусов.

Но рекордные значения температур останутся недосягаемы. Самым теплым по-прежнему в истории день 24 ноября остается за 1926 годом (+9.0), а самым морозным этот день был в позапрошлом веке, 1890 году (-22.8 градусов). / meteonovosti.ru /
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