

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропический шторм "GATI" вышел на Сомали

ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 23 ноября



На севере Индийского океана, вблизи восточного побережья Африки, сформировался тропический циклон "GATI", который в течение 22 ноября медленно смещался на запад. Скорость ветра даже в порывах не достигала 35м/с.



23 ноября, в стадии тропического шторма со скоростью ветра в порывах около 30м/с, "GATI" "вышел" на сушу, на побережье Сомали, и ослабел до стадии тропической депрессии. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



