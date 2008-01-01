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Новости погоды


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Тропический шторм "GATI" вышел на Сомали


ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 23 ноября

  На севере Индийского океана, вблизи восточного побережья Африки, сформировался тропический циклон "GATI", который в течение 22 ноября медленно смещался на запад. Скорость ветра даже в порывах не достигала 35м/с.

23 ноября, в стадии тропического шторма со скоростью ветра в порывах около 30м/с, "GATI" "вышел" на сушу, на побережье Сомали, и ослабел до стадии тропической депрессии. / meteonovosti.ru /
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