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В Москве за ночь сугробы заметно подросли

ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 23 ноября



После вечерних умеренных снегопадов в воскресенье в столице наступил небольшой перерыв. Но к 2 часам ночи к Москве подошел следующий атмосферный фронт с более интенсивными снегопадами.



В период с 3 до 9 часов 23 ноября в Москве выпало от 2,5 до 5 мм осадков. И снег продолжается, хотя его интенсивность снизилась. На севере столицы за прошедшую ночь высота снега увеличилась на 3-5 см. По данным метеостанции ТСХА высота снега составляет 8 см. На опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ, выпало за ночь 4 мм осадков в эквиваленте жидкой воды, что в пересчете на снег составляет 4 см, высота снега увеличилась до 10 см.



На северо-западе Москвы сугробы подросли еще заметнее, в Тушине выпало около 5 см снега, высота снега на 9 утра составила 14 см.



К утру понедельника до 15 см увеличилась высота снега на метеостанции МГУ. В Южном административном округе высота снега местами достигает 14 см. На восток Москвы снег пришел в 4 часа утра, но за прошедшие часы выпало уже около 4 мм осадков, а сугробы в Измайлово выросли до 10 см. / meteonovosti.ru /



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