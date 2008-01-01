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Снега много, а морозов нет

ИА "Метеоновости" / 11:57 Понедельник, 23 ноября



За последние сутки в центральных областях Европейской России выпало изрядное количество снега. С северо-запада и запада прошла серия атмосферных фронтов, связанная с североатлантическим циклоном, центр которого со Скандинавии переместился на Кольский полуостров.



Самые сильные снегопады прошли на юго-западе и западе. В Калужской области высота снега увеличилась заметнее всего, в областном центре поднялись сугробы высотой до 24 см. В Смоленской области мощность снежного покрывала местами достигает 15 см, за минувшую ночь выпало до 6 см снега.



Досталось снега западным и южным районам Подмосковья. В Можайске высота снега увеличилась за прошедшие сутки на 6 см, в Наро-Фоминске и Волоколамске высота снега на утро 23 ноября составила 13 см. А самые высокие сугробы поднялись в Серпухове, до 14 см. / meteonovosti.ru /



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