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Новости погоды


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Осень 2020 года в Москве станет рекордно теплой


ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 23 ноября

  Ноябрь близится к концу, в столичном регионе он окажется на 2,5 -3 градуса выше нормы. А это значит, что осень 2020 года в Москве окажется самой теплой за 140 лет инструментальных наблюдений в городе.

До нынешнего года самыми теплыми в столице оказались осени 1938 и 1974 годов, аномалия сезона тогда составила +2,9 градуса.

На 22 ноября аномалия сезона в Москве составляет +3,5 градуса. А это значит, что уже ничто не помешает температурному рекорду сезона в столице! / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Тете		 -40
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дакка

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