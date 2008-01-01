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Новости погоды
Осень 2020 года в Москве станет рекордно теплой
ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 23 ноября
Ноябрь близится к концу, в столичном регионе он окажется на 2,5 -3 градуса выше нормы. А это значит, что осень 2020 года в Москве окажется самой теплой за 140 лет инструментальных наблюдений в городе.
До нынешнего года самыми теплыми в столице оказались осени 1938 и 1974 годов, аномалия сезона тогда составила +2,9 градуса.
На 22 ноября аномалия сезона в Москве составляет +3,5 градуса. А это значит, что уже ничто не помешает температурному рекорду сезона в столице! / meteonovosti.ru /
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