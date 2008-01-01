

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осень 2020 года в Москве станет рекордно теплой

ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 23 ноября



Ноябрь близится к концу, в столичном регионе он окажется на 2,5 -3 градуса выше нормы. А это значит, что осень 2020 года в Москве окажется самой теплой за 140 лет инструментальных наблюдений в городе.



До нынешнего года самыми теплыми в столице оказались осени 1938 и 1974 годов, аномалия сезона тогда составила +2,9 градуса.



На 22 ноября аномалия сезона в Москве составляет +3,5 градуса. А это значит, что уже ничто не помешает температурному рекорду сезона в столице! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



