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В Москве всю неделю "нулевая" погода с осадкам

ИА "Метеоновости" / 13:33 Понедельник, 23 ноября



зима столь стремительно врывается в столичный регион: в течение двух суток в Москве и области стало все по-зимнему. Только температура воздуха пока не спешит понижаться.



Средняя за сутки температура всю неделю останется выше нормы третьей декады ноября на 1-3 градуса. Существенного поступления холода из Арктики не предполагается, днем температура почти ежедневно будет переходить нулевую отметку в сторону положительных значений. Атмосферные фронты североатлантических циклонов продолжат сеять небольшой снег и осадки практически ежедневно. Снег будет оседать при оттепелях, на крышах возможно образование сосулек, а на дороге гололедицы.



Во вторник, 24 ноября атмосферное давление в Москве останется ниже нормального на 3-5 единиц. Ночью ожидаются небольшие осадки при температуре -1..+1 градус. Днем при температуре 0..+2 градуса будет преобладать облачная погода, местами с небольшими осадками в виде мокрого снега и мороси.



В среду, 25 ноября, фон температуры в Москве существенно не изменится, атмосферное давлении начнет расти, Москва и ее окрестности окажутся в слабо выраженном промежуточном барическом гребне, появится надежда на прояснения, но они ожидаются к вечеру и солнце вряд ли успеет порадовать жителей и гостей Москвы.



Ночью в четверг, 26 ноября, барический гребень сохранит свое влияние в Москве, поэтому при переменной облачности и при прояснениях в Москве подморозит до -1..-3 градусов, по области до 5-6 градусов мороза. Зима попытается напустить холода при помощи северо-западных воздушных потоков в средней и верхней тропосфере. Однако уже днем снова направления воздушных потоков изменится на западное. В Москве температура к вечеру четверга после прохождения теплого фронта с запада поднимется до +1..+2 градусов. Пройдут осадки от небольших до умеренных в виде мокрого снега и дождя.



В последние сутки рабочей недели ночью в Москве 0..+2 градуса, небольшие осадки. Днем 27 ноября +1..+2 градуса, снова облачная погода, а осадки более интенсивные и в основном в виде снега, т.к. Москву будут пересекать холодные фронты с запада и сам атлантический циклон подойдет совсем близко к Московскому региону. / meteonovosti.ru /



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