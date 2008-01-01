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Новости погоды


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На севере Восточной Сибири и Якутии аномально тепло


ИА "Метеоновости" / 15:03 Понедельник, 23 ноября

  Традиционно одни из самых холодных мест необъятной России: Эвенкия (север Красноярского края), северные регионы Якутии и Колыма в настоящий момент, как это ни парадоксально, соревнуются не по крепости морозов, а по величине положительной аномалии температуры. Конечно, эти регионы не стали очагами самой высокой температуры в России, но и до ночных сорокоградусных морозов там далеко.

Эвенкия несколько дней демонстрировала самую высокую положительную аномалию среднесуточной температуры воздуха, которая достигала 16 градусов, да и Туруханский район не отставал. В столице Эвенкии, в поселке Тура 22 ноября был установлен новый максимум суток, температура повысилась до +0,6 градуса. Предыдущий экстремум имел отрицательное значение: -1,7 градуса и продержался почти 50 лет, он был зафиксирован 22 ноября 1971 года. В поселке Кислокан новый максимальный рекорд составляет теперь -0.2 градуса против предыдущего со значением -1.3 градуса, установленного тоже 22 ноября 1971 году

В Игарке в Туруханском районе Красноярского края новый рекорд максимальной температуры остался с отрицательным значением: -0,4 градуса, но он на три десятых выше, чем прежний максимум, состоявшийся 25 лет назад. / meteonovosti.ru /
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