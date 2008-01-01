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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Вторник, 24 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -1..+2 градуса. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



В Москве и области выражены междусуточные колебания температуры, высокая влажность, пониженное содержание кислорода в воздухе и все это на фоне неустойчивого атмосферного давления, которое после незначительного понижения, начнет расти Такие погодные условия характерны для ноября и сказываются на самочувствии метеозависимых людей с различными хроническими недугами. Чаще беспокоят головные боли, ноют суставы, обостряются болезни органов дыхания, наблюдаются различные симптомы психологического недомогания. Однако, наиболее болезненно реагируют лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Частые перепады атмосферного давления отрицательно влияют на кровеносные сосуды, которые не могут быстро справляться с такой нагрузкой, отсюда учащение приступов стенокардии, "скачки" артериального давления, головные боли, одышка, возникает чувство "нехватки" воздуха.



Геомагнитный фон 24 ноября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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