Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В южных регионах Европейской России опасная погода


ИА "Метеоновости" / 07:56 Вторник, 24 ноября

  Во-первых, сохраняется довольно низкая для третьей декады ноября температура, ниже нормы на 1-3 градуса. Во-вторых, погода очень неустойчивая, на юг Европейской России приходят с обильными осадками атмосферные фронты то с юга, то с северо-запада.

В последние дни первенство за вторжениями с северо-запада Европейской России. При прохождении таких фронтальных разделов осадки выпадают часто в виде снега и мокрого снега, при этом отмечаются и опасные гололедно-изморозевые отложения. В ночь на 23 ноября местами в Краснодарском крае отмечалось налипание мокрого снега. Диаметр отложений достигал местами 20-25 мм.

Днем во вторник на Ростовскую область и Краснодарский край будет разворачиваться ложбина очередного североатлантического циклона, который ныряет в Среднее Поволжье. Пройдет несколько атмосферных фронтов, которые переместятся к вечеру в Северо-Кавказский округ и Нижнее Поволжье и будут портить погоду всю ночь 25 ноября.

24 и 25 ноября на юге Европейской России ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, в предгорьях в виде снега, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах местами условия для гололедицы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Вт.
24 ноя.
+2
Ср.
25 ноя.
0
Чт.
26 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Клонкарри		 -25
Омолон

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100