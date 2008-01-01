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В южных регионах Европейской России опасная погода

ИА "Метеоновости" / 07:56 Вторник, 24 ноября



Во-первых, сохраняется довольно низкая для третьей декады ноября температура, ниже нормы на 1-3 градуса. Во-вторых, погода очень неустойчивая, на юг Европейской России приходят с обильными осадками атмосферные фронты то с юга, то с северо-запада.



В последние дни первенство за вторжениями с северо-запада Европейской России. При прохождении таких фронтальных разделов осадки выпадают часто в виде снега и мокрого снега, при этом отмечаются и опасные гололедно-изморозевые отложения. В ночь на 23 ноября местами в Краснодарском крае отмечалось налипание мокрого снега. Диаметр отложений достигал местами 20-25 мм.



Днем во вторник на Ростовскую область и Краснодарский край будет разворачиваться ложбина очередного североатлантического циклона, который ныряет в Среднее Поволжье. Пройдет несколько атмосферных фронтов, которые переместятся к вечеру в Северо-Кавказский округ и Нижнее Поволжье и будут портить погоду всю ночь 25 ноября.



24 и 25 ноября на юге Европейской России ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, в предгорьях в виде снега, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах местами условия для гололедицы. / meteonovosti.ru /



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