Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дождь расправляется со снегом в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 24 ноября

  Теплый день 23 ноября с температурой воздуха +1..+2 градуса сменился такой же теплой ночью с дождем. Все это привело к быстрому таянию ранее выпавшего снега. На утро 24 ноября на 6 см убыло снега на ВДНХ, на 4 см на ТСХА и Балчуге. Меньше снега растаяло в МГУ, высота снежного покрова здесь уменьшилась с 15 см до 12 см.

В Подмосковье не убавилось снега в Наро-Фоминске, высота его осталась 13 см, а в Серпухове "смыло" за сутки 10 см, где ночной дождь был наиболее интенсивным, за ночь выпало 2 мм осадков.

Днем 24 ноября, при положительной температуре воздуха таяния снега продолжится, и местами от снега останутся лишь воспоминания. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Вт.
24 ноя.
+2
Ср.
25 ноя.
0
Чт.
26 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Клонкарри		 -25
Омолон

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100