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Дождь расправляется со снегом в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 24 ноября



Теплый день 23 ноября с температурой воздуха +1..+2 градуса сменился такой же теплой ночью с дождем. Все это привело к быстрому таянию ранее выпавшего снега. На утро 24 ноября на 6 см убыло снега на ВДНХ, на 4 см на ТСХА и Балчуге. Меньше снега растаяло в МГУ, высота снежного покрова здесь уменьшилась с 15 см до 12 см.



В Подмосковье не убавилось снега в Наро-Фоминске, высота его осталась 13 см, а в Серпухове "смыло" за сутки 10 см, где ночной дождь был наиболее интенсивным, за ночь выпало 2 мм осадков.



Днем 24 ноября, при положительной температуре воздуха таяния снега продолжится, и местами от снега останутся лишь воспоминания. / meteonovosti.ru /



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