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Снежная неделя в Приволжье

ИА "Метеоновости" / 09:45 Вторник, 24 ноября



Теплый и влажный воздух Атлантики продвигается все дальше на восток европейской территории и накрывает Приволжский федеральный округ. Здесь еще сохраняется наследие холодного антициклона - умеренно морозная погода. Процесс потепления сопровождается выпадением осадков, преимущественно в виде снега.



До конца недели снежный запасы снега на территории округа значительно пополнятся. В первой половине недели этим займется теплый атмосферный фронт с запада. Во второй половине недели поставщиком осадков в виде снега и мокрого снега станет фронтальная система циклона, переместившегося со Скандинавии на Центральный федеральный округ. Температура повысится до 0..-5, местами - до оттепели.



Можно отметить, что на данный момент территория Приволжья заснежена очень неравномерно. На севере округа высота снежного покрова составляет приличные 10-20 см, однако местами на юге снег едва припорошил землю. / meteonovosti.ru /



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