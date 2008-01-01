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В Приморье осадки прекратились, началось похолодание

ИА "Метеоновости" / 10:10 Вторник, 24 ноября



циклон, ставший виновником редкого стихийного бедствия в Приморье, покинул юго-восток Дальневосточного округа. Но его последствия до сегодняшнего дня ощущают на себе жители края.



24 ноября, благодаря обширному антициклону, распространившему свое влияние от Уральских гор до Охотского моря, атмосферное давление в крае подрастет до нормального и при малооблачном небе осадков не ожидается. Температура воздуха начнет понижаться и в дневные часы будет уже отрицательной, от -1 до -4 градусов.



В среду, 25 ноября, влияние на погоду окажет атмосферный фронт, протянувшийся через Японское море. В большинстве районов края он вызовет снег и лишь на юге осадки маловероятны. В столице края осадков не ожидается, в ночь на среду слабые морозы, от -2 до -4, днем температура положительная, 2..4 градуса.



В дальнейшие дни усилится влияние антициклона. При переменной облачности осадков в крае не будет, но продолжит поступать холодный воздух. Температурный фон понизится на 4 ≈ 6 градусов. В ночь на четверг во Владивостоке от -5 до -7, днем -2..-4 градуса. В пятницу станет еще на 2-3 градуса холоднее



Во многих районах, в том числе и во Владивостоке, усилится ветер, его порывы достигнут 15-18м/с. / meteonovosti.ru /



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