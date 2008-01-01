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На северо-востоке России метели и штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 10:47 Вторник, 24 ноября



За Уралом свои права определять погоду утверждает антициклон. Его центр возвышается над югом Сибири, но влияние антициклона распространяется не только на сибирские просторы, но и на Урал и большинство районов Дальневосточного округа. Циклоническим вихря не преодолеть такой могучий барьер и им ничего другого не остается, как бороздить окраины антициклона. Один из них даже не может попасть на материковую часть и довольствуется Беринговым морем. Именно над его просторами кружит циклон. Но, несмотря на удаленность от материка, он все же ухудшил погоду на восточных и северо-восточных окраинах России.



На юге Камчатского края циклон проявил себя снегопадами и метелями, местами выпало до 24 мм осадков, а ветер усиливался до штормовой силы.



24 ноября циклон задел ненастной зоной Чукотский автономный округ. В округе идет снег, при ветре, усиливающемся до 20м/с и более, кружат метели. В ближайшие два дня циклон еще сохранит свое ненастное влияние на северо-восточные районы России. Давление в его центре остается низким, 975 гПа. В округе вновь снегопады, метели, усиление ветра до 33 м/с. Высота снега в Чукотском автономном округе подросла до полуметра, а местами достигает 63 см. / meteonovosti.ru /



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